ABG erhält 27 Mio.-Förderung von der Stadt

Stadtrat Josef hat jetzt einen Bewilligungsbescheid über 27 Millionen Euro für den letzten Bauabschnitt der ABG Frankfurt Holding im Rebstockquartier unterzeichnet.

.

Im letzten Bauabschnitt des Rebstockquartiers entstehen rund um den neuen Quartiersplatz fast 900 neue Wohnungen. Die ABG Frankfurt Holding hat dort im Juni mit der Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 373 Wohnungen und integrierter Kita begonnen. Von den insgesamt 373 Wohnungen werden 99 Wohnungen als freifinanzierte Mietwohnungen, 159 Wohnungen im Förderweg 1 und 115 Wohnungen im Förderweg 2 angeboten. Die Mieten der geförderten Wohnungen werden zwischen 5,50 Euro und 10,50 Euro/m² liegen.



Stadtrat Mike Josef hat für dieses Wohnungsbauprojekt der ABG jetzt den Bewilligungsbescheid über insgesamt 27 Millionen Euro unterzeichnet: „Mit der Förderung der Stadt entstehen am Rebstock neue bezahlbare Wohnungen, die wir in Frankfurt dringend benötigen. Es zahlt sich aus, dass wir diese Entwicklung angestoßen haben, und dass wir mit der ABG Frankfurt Holding einen verlässlichen Partner haben, der auch in Zeiten gestiegener Bau- und Finanzierungskosten bezahlbaren Wohnraum entwickelt. Mit der Fertigstellung der Gebäude wird die letzte Lücke geschlossen, das Rebstockquartier bekommt endlich seine Mitte.“



„Die Vergabe der Bauleistungen für die Wohnungen am Rebstock haben wir frühzeitig abgeschlossen, sodass wir dieses Projekt trotz der drastisch gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten im vereinbarten Rahmen realisieren können. An der Angelika-Machinek-Straße entsteht ein attraktives Stadtquartier mit sehr energieeffizienten Passivhauswohnungen und damit vergleichsweise geringen Nebenkosten für die künftigen Mieterinnen und Mieter.“, sagt Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG Frankfurt Holding.



Das Areal zwischen Felix-Kracht-Straße, Wiesbadener Straße, Katharinenkreisel und Am Römerhof lag 20 Jahre brach und war ursprünglich für die gewerbliche Nutzung mit Büroflächen geplant. Nach der Änderung des Bebauungsplans wurde die überwiegende Bebauung mit Wohnungen möglich. Nach heutigem Stand sollen die Wohnungen bis 2027 fertiggestellt werden. Die ABG investiert in das Gesamtprojekt mit dem Bau der Wohnungen mit Tiefgarage, der Kindertagesstätte sowie dem Schul- und Wohnungsbau im dritten Bauabschnitt am Rebstock insgesamt 226,5 Millionen Euro.