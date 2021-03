ABG engagiert Claudia Lewin und Karen Proff

Claudia S. Lewin

© ABG

Die beiden Neuzugänge starten im März. „Mit Claudia Lewin und Karen Proff haben wir zwei ausgewiesene und erfahrene Expertinnen in der Vermarktung von anspruchsvollen Immobilien-Projekten gewonnen“, kommentiert Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group.

.

Die ABG Real Estate Group hat Claudia S. Lewin (38) als Senior Projektmanagerin und Karen Proff (50) als Senior Managerin Vermietung verpflichtet. Lewin wechselt von Tristan Capital. Proff war zuletzt bei der Catella Projektmanagement GmbH tätig.



Claudia Lewin verfügt über 13 Jahre umfassende Erfahrung in der deutschen sowie internationalen Immobilienbranche, insbesondere im Asset Management und der Umsetzung von Immobilienkonzepten. Sie arbeitete für mehrere namhafte internationale Investoren wie Pembroke Real Estate und Colliers CRE, zuletzt war sie im Asset Management bei Tristan Capital tätig. Sie wird schwerpunktmäßig im Bereich der Akquisition und Vermarktung der Development-Projekte, aber auch im Bereich Bestandsimmobilien des neuen Geschäftsbereichs ABG Capital tätig sein. Die ABG verantwortet aktuell in Berlin unter anderem das 35.000 m² Büro-Landmark „Voltair“ nahe dem Alexanderplatz, das im September 2020 Richtfest feierte [wir berichteten], sowie das Wohnungsbauprojekt „Schuberts Gärten“ in Zehlendorf.



Die Immobilienökonomin (ebs) Karen Proff verfügt über 25 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Immobilienmarkt. Sie verantwortete die Vermietung unter anderem bei Hochtief Projektentwicklung in Berlin, bei Pamera (Barings) in München und zuletzt bei der Catella Projektmanagement GmbH in Düsseldorf. Aus Frankfurt heraus wird sie die bundesweite Vermietung verantworten und das ABG Development Team unterstützen.