ABG engagiert Christian Bock und Anton Holler

Christian Bock (42), Ende 2022 einvernehmlich aus dem Vorstand der DIC Asset AG ausgeschieden [wir berichteten], und Anton Holler (43), der Colliers Ende Juli 2023 verlassen wird [wir berichteten], verstärken ab Mitte des Jahres die Geschäftsführung der ABG Capital.

Bock und Holler treten in das Führungsteam neben Dr. Daniel Landgraf ein und übernehmen damit die Nachfolge von Piotr Bienkowski, der zum Jahreswechsel überraschend aus persönlichen Gründen bei der ABG Capital ausgeschieden war [wir berichteten].



Christian Bock wird zum 1. Juli 2023 zur ABG Capital stoßen. Zuletzt war er mehrere Jahre als Vorstand der DIC Asset AG für das institutionelle Investment und Fondsmanagement verantwortlich. Der Wirtschaftsgeograph und MSc in Real Estate Finance & Investment blickt auf insgesamt 18 Jahre Berufserfahrung zurück, in denen er unter anderem verantwortungsvolle Führungspositionen bei der GEG German Estate Group, der IVG Immobilien AG, sowie Cushman & Wakefield, begleitete.



Anton Holler wird zum 1. August 2023 in die ABG Capital eintreten. Der Dipl.-Kfm. und MBA Internationales Immobilienmanagement verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung. Aktuell ist er Geschäftsführer der Colliers International Deutschland GmbH, eine Funktion, die er 2019 übernommen hatte [Colliers verpflichtet Nachfolger für Matthias Stanke und Robert Menke]. Davor war Holler Head of Investment der GEG German Estate Group sowie Head of Sales der DIC Asset AG und sammelte Erfahrungen als Immobilienmanager bei Cushman & Wakefield sowie Argoneo Real Estate GmbH (Morgan Stanley).



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Bock und Anton Holler zwei absolute Top-Führungskräfte gewinnen konnten, die zusammen mit Dr. Daniel Landgraf unseren Investmentmanagementbereich als ‚best in class‘ weiter entwickeln werden“, erläutert Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group.