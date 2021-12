ABG Capital erwirbt Münchner Art155 für 150 Mio. Euro

Die ABG Capital erwirbt die nahezu vollvermietete Büroimmobilie Art155 im Münchner Westend. Verkäufer des bisher als „Artemis“ bekannten Gebäudes sind Goldman Sachs Asset Management sowie die DW Real Estate GmbH. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 150 Mio. Euro.

