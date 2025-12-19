ABG baut Passivhaus-Neubau mit Mieterstrommodell im Gallus

In zentraler Lage im Gallus errichtet die ABG Frankfurt Holding ein energieeffizientes Wohngebäude mit 42 geförderten Einheiten auf dem Gelände eines ehemaligen Hochbunkers. Das Gebäude entsteht in offener Bauweise, mit PV-Modulen, Mieterstrom und erhaltenem Baumbestand. Die Investitionssumme liegt bei über 16 Millionen Euro.

In der Herxheimerstraße 10 im Frankfurter Stadtteil Gallus haben am 18. Dezember 2025 die Arbeiten für den Neubau begonnen. Den Spatenstich setzten Marcus Gwechenberger, Dezernent für Planen und Wohnen, und Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG Frankfurt Holding. Auf dem rund 2.000 m² großen Grundstück, für das die ABG mit der BImA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, einen Kaufvertrag geschlossen hat, stand bis zum Abbruch vor wenigen Jahren ein im Jahr 1941 errichteter Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg.



„Ich freue mich, dass die ABG im Gallus in zentraler Lage mit bestehender Infrastruktur 42 neue Wohnungen baut. Alle Wohnungen entstehen im Förderweg 1 und dort, wo der Bedarf in Frankfurt besonders groß ist. Das Projekt zeigt, wie wir bezahlbaren Wohnraum, Klimaschutz und einen verantwortungsvollen Umgang mit Flächen zusammenbringen“, sagte Marcus Gwechenberger beim Spatenstich, „denn für diesen Neubau musste kein neuer Baugrund versiegelt werden und die großen Bäume im südlichen Teil des Areals werden vollständig erhalten.“



„Der Neubau wird sich gut in das bestehende Quartier in der Herxheimerstraße einfügen, denn er hat nahezu die gleiche Größe wie der Schutzbunker, der früher hier stand“, sagte Frank Junker, Geschäftsführer der ABG Frankfurt Holding. „Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Neubau insgesamt weiterhin herausfordernd sind, tragen die angepassten Förderrichtlinien der Stadt Frankfurt sowie auch die Förderung des Landes Hessen dazu bei, dass wir hier vor Ort in den sozialen Wohnungsbau investieren können“, so Junker weiter. Er betonte, dass der Bau im Passivhausstandard ausgeführt und mit Photovoltaik ausgestattet wird.



Der Bau in der Herxheimerstraße 10 wird als lang gestreckte Gebäudezeile mit vier Vollgeschossen und einem etwas nach hinten versetzten Staffelgeschoss realisiert. Das Dach wird als Satteldach ausgeführt; dort wird die Haustechnik untergebracht. Im Erdgeschoss verfügen die Wohnungen über Terrassen mit Gartenanteil, in den oberen Stockwerken über Balkone, im Staffelgeschoss über kleine Dachterrassen. Jeder Wohnung ist ein eigenes Treppenhaus vorgelagert.



Das beauftragte Architekturbüro schneider+schumacher hat gestalterische Elemente des früheren Bunkerturms aufgegriffen. Wie die Nachbargebäude wird auch der Neubau in offener Bauweise mit Abstand zur Umgebungsbebauung errichtet.



Das Grundstück grenzt im Norden an einen Sportplatz und liegt in unmittelbarer Nähe zur Ackermannschule. Eine Grundschule sowie Freizeitmöglichkeiten befinden sich somit direkt vor der Haustür. Im Westen schließt eine Kleingartensiedlung an, im Süden die Wohnbebauung der Tevesstraße. Die südlich ausgerichtete Dachfläche wird mit PV-Modulen ausgestattet. Vorgesehen ist ein Mieterstrommodell in Zusammenarbeit mit der Mainova.



Mit dem Bau hat die ABG die Firma Züblin als Generalübernehmer beauftragt. Die ersten Mieterinnen und Mieter sollen im vierten Quartal 2027 einziehen.