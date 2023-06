Abfertigungsgebäude am Münchner Flughafen feiert 20. Geburtstag

Die Flughafen München GmbH (FMG) und die Deutsche Lufthansa AG feiern heute den 20. Geburtstag des Terminal 2. Das Abfertigungsgebäude wurde von der FMG und der Lufthansa gemeinsam geplant und finanziert und wird seit Ende Juni 2003 gemeinsam betrieben. Diese Partnerschaft zwischen einem Flughafen und einer Airline ist nach wie vor weltweit einmalig und wurde sukzessive weiterentwickelt.

