Aberdeen-Wohnimmobilienfonds überschreitet Milliarden-Schwelle

Der Pan-European Residential Property Fund (ASPER) von Aberdeen Standard Investments (ASI) hat die Marke von 1 Milliarde Euro an zugesagtem Eigenkapital übertroffen.

.

Der Fonds für institutionelle Investoren wurde Ende des 1. Quartals 2018 von der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG aufgelegt und wird von Fondsmanager und Vorstandsmitglied Marc Pamin und seinem Team von Frankfurt aus verwaltet. Schon kurz nach Auflage erfreute sich der ASPER großer Resonanz von deutschen und internationalen institutionellen Investoren und konnte nun die Marke von rund 1 Mrd. Euro an zugesagtem Kapital überschreiten.



Der Fonds konnte sich über 40 moderne und nachhaltige Wohnimmobilien in neun Ländern in Westeuropa sichern. Die Käufe des Fonds umfassen annähernd 5.000 Wohneinheiten. Nach Abschluss der laufenden Entwicklungen wird sich der Portfoliowert auf fast 1,6 Milliarden Euro belaufen.



„Wir freuen uns, dass wir die Ein-Milliarden-Schwelle bereits drei Jahre nach Auflegung des Fonds durchbrochen haben. Die Qualität des Portfolios und die bereits gesicherte Pipeline bieten Anlegern echte Diversifizierungsmöglichkeiten, worauf wir in Zukunft gerne aufbauen möchten. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt in europäischen Großstädten exponentiell. Der Sektor stellt sich der Herausforderung, für die Zeit nach der Pandemie neuartige Lebensräume zu schaffen, die den sich verändernden Bedürfnissen einer wachsenden Bevölkerung gerecht werden. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch hervorragende Chancen für Anleger entstehen“, so Marc Pamin, Fondsmanager des Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund.