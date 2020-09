Aberdeen übernimmt von Kondor Wessels in Berlin

In der vergangenen Woche hat die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH das Neubauprojekt Rosa Lichtenberg Living in Berlin-Friedrichsfelde an Aberdeen Standard Investments Deutschland übergeben. Das Projekt umfasst vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 76 Mietwohnungen, die sich Aberdeen 2018 gesichert hatte [wir berichteten]. Kurz zuvor hatte der Asset Manager den Abschluss eines Kaufvertrags für eine Projektentwicklung in Aalen bekannt gegeben. Die Moe Lias Aalen GmbH, eine Projektgesell­schaft der Merz Objektbau GmbH & Co. KG, entwickelt ein gemischt genutztes Neubauprojekt im Neubaugebiet „Galgenberg Ost“ in Aalen. ASID erwirbt das Projekt für einen ihrer institutionellen Spezial-Immobilienfonds.

.

Übernahme in Berlin

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen des Neubauprojekts Rosa Lichtenberg Living liegen unweit des S-Bahnhofs Lichtenberg mit direktem Zuganschluss an das Berliner Zentrum. Mit den neuen Wohnungen sollen primär Familien angesprochen werden. Auf dem Areal findet sich nun 6744 m² neuer Wohnraum. Die einzelnen Wohneinheiten sind zwischen 60 und 135 m² groß.



Die Häuser bestehen aus fünf Geschossen mit Staffel- und Untergeschoss. Um den Mietern die Parksituation zu erleichtern, entstehen auf dem 2400 m² großen Grundstück 29 Tiefgaragenstellplätze. Darüber hinaus sind alle Wohnungen mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet



„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere eigene zeitliche Planung unterbieten konnten und Rosa in exakt zwei Jahren errichtet und dabei unsere hohen qualitativen Standards eingehalten haben. Es ist schön, dass wir den Rosenfelder Ring weiter geprägt haben. Wir hoffen, dass sich Familien hier unweit des Tierparks sehr wohl fühlen werden“, sagt Olaf Ilk, der das Projekt für Kondor Wessels leitete.



Akquisition in Aalen

Neben der Übernahme in der Hauptstadt konnte der Asset Manager auch seine Pipeline mit dem Ankauf eines Projekts in Aalen ausbauen. Auf dem letzten großen Baugebiet in der Aalener Kernstadt realisiert Merz Objektbau insgesamt 4.500 m² Wohn- und 2.300 m² Gewerbeflächen. Das Projekt wird in Hybridbauweise erstellt. Im Erdgeschoss, das in Stahlbetonbauweise errichtet wird, entsteht ein tegut-Markt. Auf dessen Dach werden vier Häuser mit 14 Maisonette-Townhäusern und 8 Penthäusern sowie ein Gebäuderiegel jeweils in Holzbauweise errichtet. Insgesamt sind 29 frei vermietbare und 11 öffentlich geförderte Wohnungen vorgesehen. Neben der nachhaltigen Bauweise wird viel Wert auf eine attraktive Außenraumgestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität gelegt. Dazu zählen Kommunikationsbereiche mit Parkbänken und Bäumen ebenso wie Spielbereiche und offene Freiflächen, die sozialer Treffpunkt sein werden und Identität für die Quartiers-Bewohner stiften. Daneben gibt es 66 Stellplätze für den tegut-Markt sowie 49 Tiefgaragenplätze für die Wohnungen. Die Fertigstellung und der Besitzübergang sind für das vierte Quartal 2022 geplant.



Das Ensemble im Areal „Galgenberg Ost“ verbindet die Nähe zur Aalener Innenstadt mit einer guten Infrastrukturanbindung. Der Mix aus guter Nahversorgung, großzügigen Grünflächen und breit gefächerten Wohnungsgrößen und -typen macht das neue Wohnviertel gerade für Familien interessant.



„Die Entwicklung des Areals Galgenberg Ost in Aalen stellt eine konsequente, nachhaltige städtebauliche Weiterentwicklung dar, welche die Bedürfnisse der künftigen Bewohner und die Erwartungen der Investoren erfüllt. Als langfristig orientierter Investor achten wir auf Nachhaltigkeit ebenso wie auf einen hohen Baustandard und einen attraktiven Mix von Wohnungsgrößen und Grundrissen“, so Fabian Klingler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG und Head of Residential – Global Real Estate.