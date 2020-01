Aberdeen Standard und Capital Bay setzen auf den Münchner Hotelmarkt

Ende 2019 sind noch zwei Hotelinvestments in der bayerischen Landeshauptstadt über die Bühne gegangen. Aberdeen Standard sicherte sich den Neubau des Niu Fury an der Messe München. Capital Bay beurkundete parallel den Kauf des Park Inn Hotels am Frankfurter Ring.

.

Niu Fury Hotel geht an Aberdeen Standard

Das im August 2019 eröffnete Niu Fury an der Otto-Hahn-Straße 1 in Aschheim, nahe der Messe München, verfügt über 170 Zimmer auf einer BGF von 6.800 m² und wird von der Novum-Gruppe betrieben [wir berichteten]. Es ist das elfte Hotel der Millennial-Marke in München und nicht das letzte in der Region. Novum-Chef David Etmenan hat bereits zwei weitere The Niu-Häuser für den Raum München angekündigt, die bis 2022 an den Start gehen werden.



Aberdeen Standard hat das Niu Fury für einen von ihr gemanagten Immobilienfonds von der Bülow AG erworben, die das Projekt realisiert hat. Das Closing ist bereits vollzogen. Das Stuttgarter und das Hotel-Team von Colliers International waren als Vermittler für die Verkäuferseite tätig. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



Park Inn Hotel geht an Capital Bay

Die Berliner Capital Bay GmbH sicherte sich zudem für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag vom lokalen Projektentwickler Nunn-Gruppe das Park Inn by Radisson am Frankfurter Ring 20-22. Aktuell hat das Gebäude knapp über 3.000 m² Nutzfläche mit 81 Zimmern, nach Umbau und Erweiterung werden es rund 4.100 m² und 119 Einheiten sein. Darüber hinaus ist geplant, das Objekt in einen neuen Development Fonds zu integrieren. Das Hotel in München liegt direkt an der U-Bahn-Station Frankfurter Ring und ist damit ideal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. In unmittelbarer Nähe befinden sich außerdem das Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), das IT-Zentrum der BMW Group sowie Knorr-Bremse.