Aberdeen Standard's neuer pan-europäischer Wohnfonds macht erste Transaktionen

Aberdeen Standard Investments hat für ihren im März neu aufgelegten Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund [wir berichteten] die ersten beiden Investments getätigt. Investiert wurden insgesamt 125 Mio. Euro in Wien und Kopenhagen.

In Wien hat der Asset Manager zwei Bauteile des Wohnbauprojekts „Das Ensemble„ erworben, das von den beiden Projektpartnern Premium Immobilien und ARE Development realisiert wird. Erst im April hatte der deutsche Projektentwickler Art-Invest Real Estate bekannt gegeben, fünf Bauteile des „Ensembles“ für einen institutionellen Investor erworben zu haben [Art-Invest erwirbt fünf Bauteile des Wiener „Ensemble“]. Insgesamt entstehen unter dem Namen “Das Ensemble" zehn individuell geplante Wohngebäude mit rund 800 Wohneinheiten und eine ca. 7.000 m² große, öffentlich zugängliche Parkanlage.



Auf dem jetzt von Aberdeen Standard erworbenen rund 5.000 m² großen Areal entstehen insgesamt 244 Wohnungen mit mehr als 14.000 m² Wohnfläche, sowie ein Lebensmittel- und ein Drogeriemarkt mit einer Fläche von 2.340 m². Außerdem gehören 113 Tiefgaragenplätze zum Umfang. Die Fertigstellung für die Gebäude an der Erdberger Lände 36-38 ist für das erste Quartal 2020 geplant.



In Kopenhagen hat der Asset Manager einen 10.529 m² großen Wohnkomplex in Kopenhagen erworben. Der in 2014 errichtete Wohnkomplex liegt auf der Teglholmen Halbinsel im Südhafen der dänischen Hauptstadt und umfasst insgesamt 105 Apartments, zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie 75 Parkplätze. Erst im letzten Jahr hatte dort in unmittelbarer Nähe auch Patrizia für einen Fonds zugeschlagen [Patrizia investiert erneut in Kopenhagener Wohnungsmarkt].