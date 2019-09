Aberdeen Standard erwirbt Logistikgebäude in Nettetal

Die Stadt Nettetal in Nordrhein-Westfalen erfreut sich bei Investoren weiterhin hoher Beliebtheit. Erst vor wenigen Tagen verkündete LIP Invest den Erwerb des Logistikzentrums Nettetal [wir berichteten]. Nun hat sich auch die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG eine Logistikimmoblie in der Stadt an der niederländischen Grenze gesichert. Der Investor erwirbt das Objekt als Projektentwicklung von der Immo-Log GmbH vertreten durch Frank Grote Hölmann für den Fonds German Heritage With Profits Fund, einen Fonds der Standard Life Assurance Limited.

.

Der German Heritage With Profits Fund ist ein Luxemburger SICAV, der 2014 aufgelegt wurde, um langfristig in europäische Core-Immobilien zu investieren. Bisher hat der Fonds 397 Millionen Euro, vorwiegend in Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien, in Bürogebäuden und Logistik­immobilien angelegt. Weitere 40 Millionen Euro werden in naher Zukunft in Gewerbeimmobilien investiert; Wohnimmobilien sind nicht vorgesehen.



„Die Logistikbranche und damit der Bedarf an modernen Logistikflächen steht ganz im Zeichen der anhaltenden Ausweitung des Onlineshoppings. Wir investieren in dieses Zukunftsgeschäft, um mit Immobilien nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Dabei halten wir die Augen offen für Standorte mit Potenzial – wie Nettetal, das mit seiner guten Anbindung an grenzübergreifende Infrastruktur überzeugt“, erklärt Fondsmanager Craig Thomson, Aberdeen Standard Investments.



Nettetal liegt unweit der niederländischen Grenze und nahe dem Logistikzentrum Venlo. Durch die Nähe zur Autobahn A61 ist der Standort Nettetal-West gut angebunden. Das Logistikgebäude umfasst rund 13.000 m² Nutzfläche, die sich in 10.000 m² Lagerflächen, 1.400 m² Mezzaninfläche und 400 m² Büro aufteilen. Die Flächen sind für 12 Jahre komplett vorvermietet an die HTH Logistics Solution GmbH. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 geplant.