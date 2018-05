Aberdeen Standard Investments erwirbt weitere Projektentwicklung in Berlin-Lichtenberg

Aberdeen Standard Investments gibt den Abschluss des Kaufvertrags für die Projektentwicklung „Rosa – Lichtenberg Living“ in Berlin, Rosenfelder Ring 150 bekannt. Im Berliner Stadtteil Lichtenberg entstehen auf einem rund 2.287 m² großen Projektareal insgesamt 76 Wohnungen mit zusammen 6.650 m² Wohnfläche. In der Tiefgarage finden 29 Fahrzeuge Platz. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2020 geplant. Nach der Projektentwicklung „LEO – Urban Living“ mit 171 Wohneinheiten ist das die zweite Transaktion von Aberdeen auf dem Areal am Rosenfelder Ring, auf dem die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH insgesamt rund 420 Wohnungen errichten wird.

.

Aberdeen Standard Investments erwirbt das Projekt von der Rosa Lichtenberg Living GmbH, einer Projektgesellschaft von Kondor Wessels für einen ihrer Immobilien-Spezialfonds. Wie bei allen Wohnimmobilienfonds von Aberdeen wird besonderes Gewicht auf Nachhaltigkeit gelegt (der Investmentprozess wurde von der Ratingagentur Telos 2017 mit AA+ für Nachhaltigkeit bewertet).



Die Transaktion wurde auf Käuferseite von der Rechtsanwaltskanzlei Ashurst LLP sowie von der Duff & Phelps REAG GmbH begleitet. Kondor Wessels wurde von der Kanzlei Bornheim und Partner Rechtsanwälte beraten.