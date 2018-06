Aberdeen erwirbt Projektentwicklung in Wien

Aberdeen Standard Investments gibt den Abschluss des Kaufvertrags für zwei Bauteile des Wohnbauprojekts „Das Ensemble“ im 3. Wiener Bezirk an der Erdberger Lände 36-38 bekannt. Auf einem rund 5.000 m² großen Areal erwirbt Aberdeen Standard Investments insgesamt 244 Wohnungen mit mehr als 14.000 m² Wohnfläche, sowie ein Lebensmittel- und ein Drogeriemarkt mit einer Fläche von 2.340 m². In der Tiefgarage finden 113 Fahrzeuge Platz.

Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2020 geplant. Im modernen und hochwertigen Wohnviertel, ein gemeinsames Projekt der ARE Austrian Real Estate Development GmbH und der Premium Immobilien AG, entstehen insgesamt zehn individuell geplante Wohngebäude mit gut 800 Wohneinheiten und eine ca. 7.000 m² große, öffentlich zugängliche Parkanlage.



Aberdeen Standard Investments erwirbt das Projekt von den Projektpartnern Premium Immobilien und ARE Development für ihren neu aufgelegten Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund. Der in Luxembourg ansässige Fonds legt seinen Investitionsfokus auf moderne, innerstädtische Wohnimmobilien im westeuropäischen Raum. Wie bei allen Wohnimmobilienfonds von Aberdeen Standard wird besonderes Gewicht auf Nachhaltigkeit gelegt (der Investmentprozess wurde von der Ratingagentur Telos 2017 mit AA+ für Nachhaltigkeit bewertet).