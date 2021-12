Aberdeen setzt auf „Green Living“ im Speckgürtel

Die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG (ASID) kauft für einen ihrer Immobilien-Spezialfonds eine Projektentwicklung in Metzingen (Region Neckar-Alb).

.

Auf einem 1.956 m² großen Areal an der Reutlinger Straße 74 in der Innenstadt errichtet die B&S Real Estate Capital GmbH das Wohnprojekt „Green Living“ mit 38 Wohneinheiten und 51 Stellplätzen. Es entsteht ein nach KfW 55 EE Standard errichtetes Wohngebäude mit drei sternförmig angeordneten und über einen zentralen Erschließungskern miteinander verbundenen Gebäudeteilen, die insgesamt über 38 Wohneinheiten (28 Wohneinheiten frei finanziert, 10 Wohneinheiten geförderter Wohnungsbau) mit insgesamt rd. 3.150 m² Wohnfläche verfügen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2022, die Fertigstellung für das dritte Quartal 2024 geplant.



„Der Bedarf an modernen Wohnungen ist breit gefächert, das macht neben den klassischen großstädtischen Lagen zunehmend auch Ortschaften im Speckgürtel interessant. Metzingen mit seinen 23.000 Einwohnern ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch hochwertige, energetisch zeitgemäße Projekte in einer Metropolregion, in diesem Fall Stuttgart, für langfristig orientierte Investoren attraktiv sein können.“, so Fabian Klingler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG.



„Wir freuen uns, das Projekt „Green Living“ im Zuge eines Forward Deals im Ganzen veräußert zu haben.", sagt Alexander Schreiner, Geschäftsführer der Schreiner Unternehmensgruppe. Durch das Bauvorhaben werde von einem privaten Projektentwickler das Angebot geförderter Mietwohnungen als eines der ersten ermöglicht.