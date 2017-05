Aberdeen mandatiert Heico

Seit März hat die Property Partners GmbH ein neues Objekt der Aberdeen Asset Management Deutschland AG in der Verwaltung. Das Objekt in Frankfurt, Am Hauptbahnhof 18, wird sowohl im technischen wie auch im kaufmännischen Property Management betreut. Dies ist das 12te Objekt, das die Asset Manager von Aberdeen in die Verantwortung der Heico Property Manager übergeben.

Im Jahr 1974 gebaut und im Jahr 2009 saniert, verfügt das Objekt über ca. 17.800 m² (davon 10.200 m² vermietbare Fläche) eine Tiefgarage mit 4 Untergeschossen und ca. 150 Stellplätzen. Mieter sind unter anderem die Techniker Krankenkasse und die Hessische Landesbahn. Der Asset Manager hat das Bürogebäude Frankfurt Central erst vor wenigen Wochen zu einem stolzen Prei...

Fotos: Triuva



