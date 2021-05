Aberdeen kauft Projekt „Wohnen am Neckar“ von Weisenburger

Die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG gibt den Abschluss des Kaufvertrags für ein großes Wohnquartier im baden-württembergischen Bad Friedrichshall bekannt. Verkäuferin und Projektentwicklerin ist die Weisenburger Projekt GmbH. Die Geschäftsstelle in Stuttgart entwickelte das Wohnensemble „Wohnen am Neckar“, das zwischen der Salinenstraße und dem Neckar liegt. Aberdeen Standard Investments Deutschland erwirbt das Projekt für einen ihrer institutionellen Immobilien-Spezialfonds.

.

Das schlüsselfertige Projekt besteht aus 11 Mehrfamilienhäusern sowie einem Apartmenthaus. Das Ensemble umfasst insgesamt 195 Wohneinheiten mit 13.345 m² Wohnfläche, 235 Stellplätze in der Tiefgarage und 30 Außenstellplätze. Die Riegelbebauung entlang der Salinenstraße bestehend aus 7 großen Mehrfamilienhäusern, bietet Platz für 126 Wohnungen (9.902 m² Wohnfläche), in dem Apartmenthaus entstehen 29 Mikrowohnungen (584 m² Wohnfläche) sowie eine Einzelhandelsfläche mit 151 m². Weitere 40 Wohnungen befinden sich in den 4 Stadthäusern (2.709 m² Wohnfläche) im südlichen Teil des Grundstückes.



Das Ensemble verbindet die Nähe zur Bad Friedrichshaller Innenstadt mit einer guten Infrastrukturanbindung. Der Hauptbahnhof von Bad Friedrichshall, inklusive S-Bahnhof, ist wenige Gehminuten entfernt. Der Mix aus guter Nahversorgung, großzügigen Grünflächen und breit gefächerten Wohnungsgrößen und -typen macht das Projekt für eine große Zielgruppe interessant.