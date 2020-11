Aberdeen Standard Investments hat für einen deutschen Spezial-AIF mit Fokus auf Wohnimmobilien im pan-europäischen Raum die erste Akquisition in den Niederlanden gesichert. Das Projekt umfasst 56 Wohnungen und befindet sich in Oostenburg, einem ehemaligen Industrieareal, das derzeit die größte Revitalisierung in Amsterdam darstellt. Auf dem Areal entstehen ca. 1.200 Wohnungen,…

