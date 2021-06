Aberdeen investiert in Münchner Wohnquartier

Aberdeen erwirbt ein Wohnquartiersprojekt in München-Neuperlach. Zwischen Maximilian-Kolbe-Allee und Therese-Giehse-Allee realisiert die ARE-IMS Immobilien GmbH & Co. KG, ein Gemeinschaftsunternehmen von Aventin Real Estate sowie Immosens, 77 Wohnungen im gehobenen Standard. Der Assetmanager erwirbt das Projekt für einen seiner institutionellen Immobilien-Spezialfonds.

.

Das schlüsselfertige Projekt sieht die Sanierung von Bestandsgebäuden sowie deren Aufstockung um zwei bzw. drei weitere Obergeschosse auf einheitlich sechs Obergeschosse vor. Der Neubau umfasst insgesamt 43 Wohnungen. Davon werden 13 Wohnungen im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (EOF) errichtet. Zehn Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und eine Tiefgarage mit 56 Stellplätzen komplettieren das Projekt. Die Gesamtmietfläche beträgt nach derzeitigem Planungsstand 6.645 m².



Das Ensemble liegt wenige Gehminuten von der S-Bahn-Station Neuperlach; mit dem Pkw ist man in wenigen Minuten auf der Autobahn A8. Der Mix aus guter Nahversorgung, großzügigen Grünflächen und breit gefächerten Wohnungsgrößen und -typen macht das Projekt besonders für Familien interessant.



„Das Projekt im Südosten von München ist eine gelungene Kombination von Bauen im Bestand und Neubau. Die Bedürfnisse der künftigen Mieter und die Ansprüche der Investoren werden gleichermaßen erfüllt. Als langfristig orientierter Investor achten wir auf Nachhaltigkeit ebenso wie auf einen hohen Baustandard und einen attraktiven Mix von Wohnungsgrößen und Grundrissen“, so Fabian Klingler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG und Head of Residential – Global Real Estate.



JLL sowie Bissel+Partner Rechtsanwälte waren bei der Transaktion auf Verkäufer-, Hogan Lovells auf Käuferseite beratend tätig.