Aberdeen: Erster (deutscher) Ankauf für Logistik-REIT

Evert Castelein, Leitender Fondsmanager des frisch aufgelegten Aberdeen Standard European Logistic Trusts, hatte das baldige Erstinvestment bei der Vorstellung des neuen Logistik-REIT bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell benannt: Für 20,1 Millionen Euro übernehmen die Briten den Segro Logistik Park im hessischen Flörsheim (20 Kilometer südwestlich von Frankfurt) als Premieren-Einkauf für den Logistikimmobilien-REIT, der einen besonderen Fokus auf E-Commerce-taugliche Objekte legen will [Aberdeen Standard nimmt E-Commerce-Logistik ins Visier].

Auf dem 17.809 m² großen Areal an der Mariechen-Graulich-Straße 10-14 stehen zwei Hallen, die die Segro Zehnte Grundbesitz im September fertiggestellt hatte – und die keine drei Monate später komplett vermietet waren. Neben den beiden Online-Händlern Oxid 7 und Duhome residieren dortselbst der Zulieferer Hühoco, der Spediteur Maintrans und der Staplerproduzent Hangcha. Die durchschnittliche, noch verbleibende Dauer der Mietverträge liegt bei 5,5 Jahren.



Der Logistik Trusts will die Übernahme aus existenten liquiden Mitteln finanzieren und veranschlagt den Deal-Abschluss für das Monatsende. Evert Castelein zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem ersten Ankauf für den Trust, der ein paneuropäisches Portfolio in einer Größenordnung von 350 Millionen Euro anstrebt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Fokussierung auf ausgesuchte Objekte einen dauerhaften Ertrag generieren werden.“