Abellio mietet am Stuttgarter Hauptbahnhof

Das private Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH (ABRB) hat eine Bürofläche mit rund 110 m² in der Immobilie Im Kaisemer 5 in der Stuttgarter Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof langfristig angemietet und nutzt diese als Meldestelle für Zugpersonal. Vermieter ist eine Stuttgarter Aktiengesellschaft. Immoraum Real Estate Advisors hat die Anmietung beraten und zudem dem Verlagshaus J.Fink eine rund 300 m² große Fläche auf der Stuttgarter Gänsheide vermittelt. Die J.Fink Verlag GmbH & Co. KG hat die Flächen in der Gänsheidestraße 35 bereits im Frühjahr 2019 nach Abschluss von Umbaumaßnahmen bezogen.

.