Im Juli dieses Jahres wird das ABD Business Center etwa 940 m² Bürofläche in der Oststraße 54-56 in der Düsseldorfer Stadtmitte beziehen. Damit eröffnet der Anbieter flexibler Bürostrukturen bereits seinen zweiten Standort in der Rheinmetropole. Während des Vermittlungsprozesses war Savills

[…]