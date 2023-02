ABC Workspaces eröffnet Standort in der Domstadt

ABC Workspaces eröffnet seinen neunten Workspace in Deutschland. Ab Mai 2023 bietet der Hamburger Coworking-Anbieter seinen Service in direkter Kölner Innenstadtlage auf. Die angemietete Bürofläche über 1.700 m² liegt im Bürogebäude Brückenstraße 2 und verteilt sich über drei Etagen.

.

Das Gebäude in der Hohe Straße 93-99, Ecke Brückenstraße 2-4 gehört sei letztem Jahr zum Bestand des Projektentwicklers Ehret+Klein [wir berichteten]. Mit dem Mietvertrag über 1.700 m² wird ABC Workspaces in dem fünfgeschossigen Bürogebäude mit einer Nutzfläche von 3.000 m² zum Ankermieter. Die komplett neu ausgebauten Flächen bieten laut des Co-Working-Anbieters „höchste Ausbaustandards“. Highlights vor Ort sind neben den individuell anmiet- und gestaltbaren Büros und Konferenzräumen der Ausblick auf den Kölner Dom, die einladenden Network Areas, schallisolierte Telefonboxen und großzügig gestaltet und eingerichtete Küchen", so ABC-Geschäftsführer Nico Dittmann.



Mit dem neuen Standort eröffnet ABC seinen ersten Standort in der Rheinmetropole. Der Co-Working-Anbieter ist bereits mit zwei Standorten in Berlin, einem in Frankfurt sowie sechs Standorten in seinem Heimatmarkt Hamburg vertreten, wo der Dienstleister im vergangenen Jahr Flächen in einem von HIH Invest gemanagten Objekt am Georgsplatz / Ecke Kurze Mühren zuletzt Eröffnung feierte [wir berichteten].