Der Coworkinganbieter ABC Workspaces GmbH hat in der Leipziger Innenstadt eine rund 1.600 m² große Bürofläche angemietet. Im denkmalgeschützten Lipsia Haus, Barfußgässchen 12, wird das Unternehmen seinen zehnten Standort in Deutschland eröffnen. Aktuell betreibt ABC Workspaces Coworkingflächen in Hamburg, Berlin, Frankfurt und Köln. Die Eröffnung des Leipziger Standorts ist für

[…]