ABC Business Center zieht in den Hofgarten

Berliner Hofgarten in der Friedrichstraße

Erst ein neuer Ankermieter auf über 2.000 m² im Februar, jetzt ein weiterer Neuzugang: Der Betreiber von Business Center, die ABC Business Center GmbH, hat einen Mietvertrag über 1.100 m² im Berliner Hofgarten unterzeichnet. Der neue Mieter ist ab dem 1. Dezember 2017 an Bord im Objekt an der Friedrichstraße an Bord, das seit Januar durch Apleona gemanagt wird.

Triuva hatte die Highstreet-Immobilie in der Berliner Friedrichstraße 79-80 im Dezember 2016 erworben [Triuva kauft Berliner Hofgarten von Real I.S.]. Das Gebäude mit rund 6.300 m² Büro- und knapp 2.000 m² Einzelhandelsfläche wurde im Jahr 1996 im Rahmen der Gesamtgestaltung des sogenannten Hofgarten-Ensembles an der Friedrichstraße errichtet und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kaufhaus Galeries Lafayette. Der Berliner Gendarmenmarkt ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Die Flächenanordnung im Gebäude entspricht dem aktuellen Marktstandard und ermöglicht eine Großraum- sowie Zellenbürostruktur.