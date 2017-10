Nach dem Abschluss der Entkernungsarbeiten und dem Ende der Brutperiode kommen nun die Bagger am Spandauer Ufer zum Einsatz. Ab dem 9. Oktober startet der sichtbare Rückbau. Die erste Etappe wird der Abbruch des Hauptpostamts an der Klosterstraße sein. Die Arbeiten werden sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und in kleinen „Bissen“ erfolgen, da sie wegen der benachbarten Amtsvermittlungsstelle der Telekom sehr erschütterungsarm vonstattengehen müssen.

