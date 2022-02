Abbruch des Mannheimer Collini Centers läuft an

Ende Dezember wurde das Collini Center von der Stadt Mannheim erfolgreich an die Deutsche Wohnwerte übergeben – nun werden die Tiefgarage, die Galerie und der Büroturm im Zuge des geplanten Abbruchs gesperrt. Ab dem morgigen 1. Februar müssen alle auf den Stellflächen verbleibenden Fahrzeuge auf einem der Ersatzstellplätze geparkt werden.

.

Bereits während des wettbewerblichen Dialogs 2020 zur Nachnutzung des Areals hatte die Deutsche Wohnwerte – wie alle anderen Bewerber auch – in ihrer Konzeption einen Neubau angeboten, der zwangsläufig den Abbruch des alten Technischen Rathauses, inklusive der Tiefgarage, bedingt. Das Gerüst rund um den Büroturm, welches vor einigen Jahren aus Sicherheitsgründen aufgestellt wurde, wird nun abgebaut, da es hierfür nicht mehr benötigt wird. Der bereits begonnene Gerüstabbau kann nur durch oberirdische Absperrmaßnahmen abgeschlossen werden. Mit Abbau des Gerüstes sind die notwendigen Flucht- und Rettungswege aus der Tiefgarage nicht mehr sichergestellt, was einen weiteren Betrieb der Tiefgarage ausschließt. Auch ein Teilbetrieb der Tiefgarage ist nicht möglich, da die sicherheitstechnischen Anlagen dies nicht vorsehen. Die Parkflächen auf der Mulde sind davon nicht betroffen und werden weiter betrieben. Ab Februar laufen zudem weitere vorbereitende Maßnahmen für den Abbruch an, die zum Teil auch in der Tiefgarage durchgeführt werden müssen. Somit ist eine Verlängerung der Stellplatzmieten trotz eingehender Prüfung nicht möglich.



Um den betroffenen Bewohnern, Anwohnern und Beschäftigten einen Ersatzstellplatz anbieten zu können, stellen die Stadt Mannheim und die Mannheimer Parkhausbetriebe verschiedene Alternativen zur Verfügung, darunter die bereits genannten Möglichkeiten in der Parkmulde auf der Ostseite des Gebäudes sowie in der Neckaruferbebauung Nord. Darüber hinaus können sich Anlieger an die Mannheimer Parkhausbetriebe wenden, um gemeinsame Lösungen zu finden.



Bei einem Vor-Ort-Termin am 26. Januar zusammen mit den Anwohnern und Betroffenen, Vertretern des Gemeinderats, der Mannheimer Parkhausbetriebe, der Stadt Mannheim sowie der Deutsche Wohnwerte konnte sich gemeinsam ein Bild von der Situation gemacht werden. Ein Ergebnis war, die Parkmulde auch weiterhin für Kurzzeitparker zur Verfügung zu stellen.



Der barrierefreie Zugang zum Collini Steg ist während der gesamten Bauzeit über das Cahn-Garnier-Ufer gewährleistet. Bewohner sowie Lieferanten des Wohnturms in der Collinstraße 5, können den Zugang zu Ihrem Gebäude über die Galerie nutzen.



Nachdem die Entscheidung getroffen worden war, ein neues Technisches Rathaus im Glücksteinquartier zu bauen, entschloss sich die Stadt Mannheim dazu, das Collini-Areal zu verkaufen. Dabei erfolgte die Ausschreibung des Grundstücks als Konzeptvergabe, das heißt nicht der Bieter mit dem höchsten Kaufpreisgebot, sondern der mit dem besten Konzept sollte den Zuschlag bekommen. Ziel des Wettbewerbsverfahrens war es, ein überzeugendes städtebauliches Gesamtkonzept zu finden, das sich in den urbanen Kontext einfügt, die Nachbarschaft des zu erhaltenen Wohnturms respektiert und ein nachhaltiges Angebot hinsichtlich Gebäudestruktur, Nutzungskonzeption, Wege- und Grünvernetzung sowie unter energetischen Gesichtspunkten darstellt. Den Investoren war es dabei freigestellt, ob sie eine Sanierung der Bestandsgebäude oder einen Abriss bzw. Teilabriss mit anschließendem Neubau realisieren. Im Rahmen des mehrstufigen wettbewerblichen Dialogs unter Hinzuziehung eines Fachgremiums gingen im Februar 2020 aus insgesamt sieben Entwürfen die Planungen der Deutsche Wohnwerte als Erstplatzierte hervor: Der Wettbewerbssieger ersetzt in seinem Konzept den Büroturm durch vier neugeordnete Gebäude. Neben einer nachhaltigen Sicherung der lokalen Infrastruktur wird zudem die Quote für preisgünstiges Wohnen Anwendung finden. Der Gemeinderat hat im April 2020 schließlich den Verkauf an die Deutsche Wohnwerte beschlossen.