ABB und ESPG AG verlängern Mietvertrag am Standort Minden

Die European Science Park Group (ESPG) hat den Mietvertrag mit der ABB AG im Science Park Powerhub in Minden verlängert. Vorausgegangen waren wertsteigernde Investitionen, die die Attraktivität des Standorts weiter erhöht haben. Der Vertrag umfasst rund 3.100 m² Mietfläche, auf denen ABB seine Aktivitäten im Bereich für Steuerungs- und Automatisierungstechnik für Windenergieanlagen sowie Lösungen zur Netzeinspeisung weiter ausbaut. Das Unternehmen ist bereits seit dem Jahr 2000 am Standort vertreten.

Der Science Park Powerhub bietet hochwertige Gewerbeflächen mit modernen Aufenthaltsbereichen und unterstützt einen kollaborativen Arbeitsansatz. Mit dem Vertragsabschluss hat ESPG den Standort erfolgreich von einem Single-Tenant- zu einem Multi-Tenant-Park weiterentwickelt – ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung und nachhaltigen Nutzung des Areals.



„Die Vertragsverlängerung mit der ABB AG bestätigt den Erfolg unserer Standortstrategie. Unsere Investitionen in die Modernisierung und Weiterentwicklung des Powerhub haben sich ausgezahlt. Wir freuen uns, mit ABB einen verlässlichen, technologieorientierten Partner langfristig an unserer Seite zu wissen. Gleichzeitig stärkt die Umwandlung zu einem Multi-Tenant-Park unsere Flexibilität und reduziert strukturelle Portfoliorisiken“, sagt Markus Drews, Vorstand der ESPG AG.

