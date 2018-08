AB European Real Estate Fund meldet Vollvermietung in Wiesbaden

Die Jugendhilfezentrum Johannesstift GmbH hat einen Mietvertrag über 10 Jahre für die Multi-Tenant-Immobilie Kreuzberger Ring 7b-d in Wiesbaden unterzeichnet. Das Jugendhilfezentrum wird die neuen Flächen zum Oktober beziehen. Mit der jüngsten Anmietung über 875 m² ist das Gebäude voll vermietet. Zuletzt hatte die Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG ihren Mietvertrag über 7.500 m² im Gebäude bis 2022 verlängert, der ursprünglich in 2018 ausgelaufen wäre. Die Immobilie gehört zum Portfolio des AB European Real Estate Fund.

