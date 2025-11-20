Aareon übernimmt PropTech Apsiyon und erweitert Präsenz in Europa

Aareon hat eine Vereinbarung zur Übernahme des türkischen PropTechs Apsiyon unterzeichnet. Mit der Akquisition stärkt der europäische SaaS-Anbieter seine Marktposition und treibt die Expansion in neue Regionen voran. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

.

Im Rahmen seiner europäischen Wachstumsziele hat die Aareon Group eine Vereinbarung zur Übernahme von Apsiyon unterzeichnet, einem schnell wachsenden PropTech, das digitale Lösungen für das Immobilien- und Community-Management anbietet. Apsiyon wurde 2012 gegründet und bietet Software zur Unterstützung von Wohnungseigentümergemeinschafts- und Immobilienverwaltungen in der Türkei. Mit seiner best-in-class-Plattform und fundierten lokalen Expertise hat sich das Unternehmen zu einem führenden Treiber der Digitalisierung in einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas entwickelt. Das Gründungsteam, dessen Vision und Unternehmergeist maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben, wird Apsiyon als Teil von Aareon auch in der nächsten Wachstumsphase weiterführen.



„Die Türkei ist einer der größten und dynamischsten Wohnimmobilienmärkte Europas, geprägt von einer starken Marktbasis und einer wachsenden Nachfrage nach digitalen Lösungen“, sagte Harry Thomsen, CEO der Aareon Group. „Durch die Partnerschaft mit Apsiyon, einem innovativen Unternehmen, das von einem hoch talentierten Team geführt wird, kombinieren wir fundierte Branchenkenntnisse mit bewährter Technologie, um Immobilienverwaltungen zu helfen, effizienter zu arbeiten.“



Kudret Türk, CEO und Mitgründer von Apsiyon, fügte hinzu: „Die Zugehörigkeit zur Aareon Group eröffnet Apsiyon neue Perspektiven. Wir freuen uns darauf, unser Marktverständnis und unsere technologische Exzellenz mit dem paneuropäischen Know-how und der Reichweite von Aareon zu kombinieren, um unseren Kunden weiterhin echten Mehrwert und Innovationen zu bieten.“



Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. Apsiyon wurde bei der Transaktion von Odin Financial beraten, die Aareon Group von Core Finance.