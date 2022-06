Aareon spendet 10.000 Euro an die DESWOS

Zum 17. Mal fließt ein Teil der Teilnahmegebühren des Aareon Kongresses bzw. von Aareon Live an die DESWOS, Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. aus Köln. Die Spende wird dazu beitragen, dass 50 Familien in El Salvador ein Haus mit gemauerten Kochherden bekommen und dass die Grundlage für ein gesichertes und nachhaltiges Einkommen gelegt wird.

.

In diesem Jahr fließt die Spende in das DESWOS-Projekt nach Cinquera, eine der ärmsten Gemeinden El Salvadors. Nach Jahren des Bürgerkriegs war das Dorf verlassen und wird seit 1992 schrittweise wieder besiedelt. Die knapp 1.500 Einwohner sind extrem arm. Die Unterkünfte und sanitären Einrichtungen befinden sich in einem sehr desolaten Zustand.