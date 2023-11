Aareon spendet 10.000 Euro an DESWOS

Aareon spendet 10.000 Euro an die DESWOS – Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V., Köln.

„Es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die keinen oder begrenzten Zugang zu elementaren Ressourcen wie Land, Geld, Materialien, Know-how oder Bildung haben. Demensprechend fehlt den Betroffenen auch Wohnraum, eine Form des Wohlstands, der in den industrialisierten Ländern oft zur Selbstverständlichkeit gehört. Die DESWOS leistet hier bedeutende Hilfe zur Selbsthilfe für bedürftige Menschen, indem sie menschenwürdiges Wohnen ermöglicht und somit eine Basis zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz schafft. Wir sind als Aareon eng mit der Immobilien- und Wohnungswirtschaft verbunden, und es ist für uns eine Herzensangelegenheit, diese wichtige Projektarbeit zu fördern. Wir freuen uns, diesen Einsatz für verbesserte Lebensbedingungen weltweit unterstützen zu können und danken der DESWOS für ihr Engagement und die harte Arbeit, die notwendig ist, um diese Projekte zu realisieren und eine positive Veränderung voranzutreiben", so Dr. Ernesto Marinelli, Chief People Officer der Aareon AG.