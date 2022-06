Aareon schließt Momentum-Erwerb ab

Die Aareon AG hat Erwerb von etwa 93 Prozent der Aktien der Momentum Software Group AB über Mary BidCo AB abgeschlossen und ein Zwangsrücknahmeverfahren eingeleitet. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

.

Am 20. Juni 2022 hat die Aareon AG über die Mary BidCo AB verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb von 15.489.152 Aktien an der Momentum Software Group AB getroffen [wir berichteten], entsprechend einer Beteiligung in Höhe von etwa 93 Prozent der Aktien und Stimmrechte an Momentum. Der Kaufpreis betrug 108 Schwedische Kronen pro Aktie, wodurch Momentum auf der Grundlage aller ausgegebenen Aktien mit rund 1.797 Millionen Schwedischen Kronen bewertet wird.



Ein Großteil der Aktienkäufe ist nunmehr abgeschlossen. Darüber hinaus hat Mary BidCo auch am Markt Aktien von Momentum erworben, was zusammen mit den bereits abgeschlossenen Aktienkäufen dazu führt, dass sich die Beteiligung von Mary BidCo an Momentum auf insgesamt etwa 95 Prozent der Aktien und Stimmrechte von Momentum beläuft.



Die Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte ist damit überschritten, sodass Mary BidCo verpflichtet ist, innerhalb von vier Wochen nach dieser Bekanntmachung ein Pflichtangebot für die verbleibenden Aktien von Momentum zu unterbreiten. Die Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots entfällt, wenn für die verbleibenden Aktien ein Zwangsrücknahmeverfahren entsprechend den Bestimmungen des schwedischen Aktiengesetzes (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) eingeleitet wird.



Mary BidCo hat für die verbleibenden Momentum-Aktien ein Zwangsrücknahmeverfahren eingeleitet. Damit entfällt die Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots. Ferner beabsichtigt das Unternehmen während des Zeitraums, in dem Momentum noch im Nasdaq First North Growth Market notiert ist, auch über die Carnegie Investment Bank AB (publ) am Markt Aktien von Momentum zu erwerben bzw. Maßnahmen zum Erwerb dieser Aktien zu ergreifen.