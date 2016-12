Aareal und Allianz finanzieren paneuropäisches Immobilienportfolio

Die Allianz kofinanziert eine von der Aareal Bank AG arrangierte und bereitgestellte Kreditfazilität für ein paneuropäisches Immobilienportfolio von Invesco Real Estate. Der Anteil der Allianz an dieser 10-jährigen Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 610 Mio. Euro beträgt 366 Mio. Euro. Die Transaktion wird im Auftrag der Allianz Leben von der Allianz Real Estate durchgeführt. Das finanzierte Invesco Portfolio besteht aus Objekten an 27 Standorten in sieben Ländern Europas.

.

Die erstmals am 5. Dezember 2016 bekanntgegebene Kreditvereinbarung [Invesco mandatiert Aareal Bank als Arranger] bietet der IRE die Möglichkeit, die Kreditfazilität um weitere, noch nicht fest zugesagte, 390 Mio. Euro bis zu einem Höchstbetrag von 1 Mrd. Euro zu erweitern. Die Aareal Bank tritt als Arrangeur und Agent für diese Finanzierung auf. Die Transaktion ist eine der größten Finanzierungen und syndizierten Kreditfazilitäten der Immobilienwirtschaft im Jahr 2016.