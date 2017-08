Aareal Bank verdient weniger

Die Aareal Bank hat im zweiten Quartal schlechter verdient als erwartet. Grund ist u.a. die Rückstellung von 24 Millionen Euro für die weitere „Optimierung von Strukturen und Prozessen im Rahmen des Zukunftsprogramms “Aareal 2020„, die auch den Personalabbau beinhalten wird“. Das Konzernbetriebsergebnis sank auf 109 Mio. Euro (2016: 120 Mio.). Insgesamt erzielte die Aareal Bank Gruppe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernbetriebsergebnis von 180 Mio. Euro (H1/2016: 207 Mio. Euro). Für das Gesamt-Jahr geht der Immobilienfinanzierer aber davon aus, wie geplant, die ein Konzernbetriebsergebnis zwischen 310 und 350 Mio. Euro erwirtschaften zu können.

.

Das den Stammaktionären der Aareal Bank zugeordnete Konzernergebnis belief sich im zweiten Quartal auf 62 Mio. Euro (Q2/2016: 73 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug 1,05 Euro, nach 1,23 Euro im Vergleichsquartal des Vorjahres. Dieses erneut sehr solide Quartalsergebnis reflektiert neben den genannten Sondereinflüssen vor allem die weiterhin robuste operative Performance der Aareal Bank Gruppe. So lag der Zinsüberschuss mit 158 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (Q2/2016: 177 Mio. Euro) ergab sich dabei im Wesentlichen aus dem weiteren planmäßigen Abbau der ehemaligen WestImmo- und Corealcredit-Portfolios sowie aus geringeren Einmalerträgen aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen. Die Risikovorsorge lag mit 25 Mio. Euro unter Vorjahr (Q2/2016: 29 Mio. Euro) und ebenfalls im Rahmen der Erwartungen.



Das Neugeschäftsvolumen im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen belief sich im zweiten Quartal auf 2,0 Mrd. Euro. Für das erste Halbjahr stehen damit insgesamt 3,8 Mrd. Euro zu Buche, nur etwas weniger als im sehr dynamischen ersten Halbjahr 2016 (4,4 Mrd. Euro). Bemerkenswert war dabei die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttomarge in der Erstkreditvergabe: Sie stieg im Zeitraum April bis Juni bei weiterhin moderaten Beleihungsausläufen nach Abzug von Fremdwährungskosten auf über 260 Basispunkte. Dies war maßgeblich getrieben durch den weiteren Ausbau des Geschäfts in margenstarken Märkten wie Nordamerika, der eine wichtige strategische Stoßrichtung der Aareal Bank darstellt. Auf Jahressicht geht die Aareal Bank davon aus, dass die Zielspanne von 200 bis 210 Basispunkten übertroffen werden kann, obwohl für das zweite Halbjahr ein rückläufiger Anteil des Nordamerika-Geschäfts am gesamten Neugeschäft erwartet wird.



Im Segment Consulting/Dienstleistungen, das sich im Rahmen von „Aareal 2020“ zu einem wesentlichen Wachstumstreiber der Gruppe entwickeln soll, bleibt die IT-Tochter Aareon auf Kurs - mit einer weiterhin soliden Ergebnisentwicklung (Ergebnisbeitrag vor Steuern Q2/2017: 8 Mio. Euro) und einem erneuten Anstieg der Umsatzerlöse. Dies führte im Segment zu einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 55 Mio. Euro (Q2/2016: 52 Mio. Euro), wodurch sich auch der Provisionsüberschuss der Gruppe weiter leicht erhöhte. Ihre zentralen strategischen Wachstumsinitiativen hat die Aareon auch im zweiten Quartal intensiv vorangetrieben. Sie tragen zunehmend Früchte. So ist die Marktakzeptanz für die neu entwickelten digitalen Lösungen der Aareon zuletzt spürbar gewachsen, vor allem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Der Umsatz der Aareon mit digitalen Lösungen belief sich im ersten Halbjahr bereits auf 16 Mio. Euro - Tendenz stark steigend.



Einen wichtigen strategischen Meilenstein hat die Aareal Bank Gruppe im zweiten Quartal mit dem Abschluss der Integration der WestImmo zum 30. Juni 2017 erreicht. Die WestImmo hat ihr Bankgeschäft und damit verbundene Kredit- und Wertpapierportfolios im Wege einer Abspaltung auf die Aareal Bank AG übertragen und übernimmt seit diesem Zeitpunkt als Westdeutsche Immobilien Servicing AG die Bearbeitung der übertragenen Kreditportfolios [WestImmo wird Kreditservicing-Gesellschaft im Aareal Bank Konzern].