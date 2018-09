Aareal Bank übernimmt DüsselHyp deutlich unter Wert

Bei der Aareal Bank steht die nächste Bankenübernahme auf der Agenda: Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer und der Eigentümer der Düsseldorfer Hyp (DüsselHyp), der Bundesverband deutscher Banken BdB, sind sich einig geworden. Die Aareal Bank wird die Düsseldorfer Hyp für ca. 162 Mio. Euro übernehmen. Über die Übernahme war seit längerem spekuliert worden.

.

Der Vertrag zwischen den beiden Parteien ist inzwischen unterzeichnet und soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soweit alle behördlichen Genehmigungen vorliegen. Aufgrund von Marktwertschwankungen bis zum Vollzugstag könnte sich der Kaufpreis aber laut Aareal noch leicht verändern. Dennoch aber für die Wiesbadener ein Schnäppchen, denn da der Kaufpreis unter dem derzeit rechnerischen Wert der Düsselhyp liegt, wird die Übernahme den Gewinn 2018 um ca. 52 Millionen Euro steigen lassen, so der im MDax notierte Immobilienfinanzierer. Die Aareal Bank hebt deshalb ihre Gewinnprognose auf die Spanne von 312 bis 352 Millionen Euro bzw. mit einem EPS in einer Spanne von 3,47 bis 3,87 Euro für das Gesamtjahr an. Zuvor lag die Schätzung bei 260 bis 300 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis des Geschäftsjahrs 2019 würde voraussichtlich durch die Transaktion in sehr niedriger zweistelliger Millionenhöhe belastet. Dies wurde kaufpreismindernd berücksichtigt und hat entsprechend den negativen Goodwill erhöht.



Für Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, ist der Deal trotz des geringen Kaufpreises ein Erfolg: „Unser Engagement in der Düsseldorfer Hypothekenbank findet einen erfolgreichen Abschluss. Zielsetzung der Einlagensicherung ist es, nicht wettbewerbsfähige Banken aus dem Markt zu nehmen und mit dem Verkauf leistet der Einlagensicherungsfonds einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Konsolidierung im Bankensekto", so Ossig. Nach dem Bankhaus Wölbern und der Valovis Bank werde nun ein weiteres Institut ohne den Einsatz von Steuergeldern geräuschlos vom Markt genommen. An dem Kurs der DüsselHyp soll sich aber nichts ändern. Die Bank befindet sich unter der Regie ihres bisherigen Eigentümers bereits seit 2015 in einem Prozess des geordneten Rückbaus und ist nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Ende Juni habe sich das Kreditvolumen auf 553 Millionen Euro belaufen. Laut Aareal Bank-Chef Hermann Merkens werde der geordnete Rückbau der Bank auch konsequent fortgesetzt.



Der Einlagensicherungsfonds des Bankenverbands hatte die Düsseldorfer Hyp vor gut zwei Jahren aufgefangen und von Lone Star übernommen [wir berichteten]. Zuvor war die Bank durch ihr Engagement in Anleihen der österreichischen Heta Asset Resolution AG in Schwierigkeiten geraten. Um Schaden vom deutschen Finanzplatz abzuwenden, hatte der Einlagensicherungsfonds Risiken abgesichert und Garantien gewährt.