Aareal Bank stellt L+R Hotels Kreditlinie für Londoner Mayfair Townhouse

Die Aareal Bank hat zur Finanzierung des „Mayfair Townhouse Hotel“ in London ein fünfjähriges Darlehen an L+R Hotels vergeben. Die Finanzierung im oberen zweistelligen GBP-Millionenbereich ist durch das renommierte „Mayfair Townhouse Hotel“ besichert.

.

Vormals als „Green Park Hotel“ und „Hilton Green Park“ bekannt, bietet dieses 5-Sterne-Luxushotel seinen Gästen 172 Zimmer. Mit seiner hervorragenden Lage im Zentrum des eleganten Stadtteils Mayfair ist das Hotel eine der wenigen Immobilien im Londoner Stadtzentrum, bei denen es sich um Grundeigentum („Freehold“) handelt, da ein Großteil der Immobilien im Zentrum von London dem Erbbaurecht unterliegt.



„Die europäische Hotelbranche durchlebt aktuell schwere Zeiten. Wir stehen auch in diesen unseren Kunden zur Seite und finanzieren nach wie vor ausgewählte Projekte“, so Christof Winkelmann, Vorstandsmitglied der Aareal Bank. „Angesichts der raschen Erholung in China und Fernost sind wir nach wie vor von den langfristigen Aussichten der Branche überzeugt. Daher freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, ein Top-Asset an einem der ertragreichsten Hotelstandorte weltweit finanzieren zu können.“



L+R Hotels hat erst kürzlich eine erhebliche Summe in die Renovierung des 2004 erworbenen Objekts investiert. Die Renovierung und Neupositionierung des im Luxussegment positionierten Boutique-Hotels für Geschäftsreisende und Touristen wurde Ende 2020 abgeschlossen. Das Hotel wird in Zukunft unter der Marke „Iconic Luxury Hotels“ von L+R geführt und ist damit eines von acht 5-Sterne-Luxushotels und -resorts in Europa und den Vereinigten Staaten. Leonard Sebastian, Group Managing & Legal Director bei London & Regional Properties, lobt das Team der Aareal Bank: „Die Zusammenarbeit mit der Aareal Bank hat absolut reibungslos funktioniert. Trotz der vielen Herausforderungen, die unter anderem die Coronapandemie mit sich gebracht hat, ist die Transaktion nahtlos vonstattengegangen. Das Team hat die Komplexität souverän gemeistert und dabei alle Möglichkeiten ausgeschöpft.“



Bettina Graef-Parker, Managing Director Special Property Finance bei der Aareal Bank, war gemeinsam mit dem Hotelfinanzierungsteam für die Transaktion zuständig. Sie sagt: „Das Mayfair Townhouse ist ein einzigartiges Juwel, nicht nur im L+R-Portfolio, sondern auch auf dem gesamten Londoner Immobilienmarkt. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, ein weiteres Kapitel in der langjährigen Geschäftsbeziehung zu schreiben - mit einer Gruppe, die eine so beeindruckende Wertschöpfungshistorie in der Hotelbranche vorweisen kann.“



Pinsent Masons agierte als Rechtsberater für die Aareal Bank, Cushman & Wakefield sorgte für die kaufmännische und technische Due Diligence der Transaktion.