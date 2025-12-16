Aareal Bank stellt 250 Mio. Euro für InterGlobes europäisches Hotelportfolio

Die Aareal Bank hat eine Refinanzierung in Höhe von 250 Millionen Euro für ein paneuropäisches Lifestyle-Hotelportfolio arrangiert, das künftig größtenteils unter InterGlobes neuer Marke Miiro betrieben wird. Das Portfolio umfasst neun Immobilien in sieben europäischen Ländern. Die Finanzierung unterstützt InterGlobes Strategie, erworbene Bestandsimmobilien – darunter frühere K+K-Hotels – aufzuwerten und als hochwertiges, lifestyle-orientiertes Portfolio neu zu positionieren.

