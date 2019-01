Aareal Bank schließt Kauf der Düsseldorfer Hypothekenbank ab

Die Aareal Bank Gruppe hat den am 11. September 2018 angekündigten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG abgeschlossen [wir berichteten]. Der Kauf wurde wie geplant mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 vollzogen. Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG ist mit dem nun erfolgten Closing der Transaktion eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft im Aareal Bank Konzern.

.

Wie kommuniziert, wird die Transaktion bei der Aareal Bank zu einem positiven Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung (negativer Goodwill) in Höhe von ca. 52 Mio. Euro führen. Der genaue Wert unterliegt noch Anpassungen, die nun bezogen auf das Datum des Closings (31.12.2018) ermittelt werden.



Mit der Transaktion verbindet die Aareal Bank - wie bereits zum Erwerb kommuniziert - keine weitergehenden strategischen Absichten. Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG befand sich unter der Regie ihres bisherigen Eigentümers bereits seit 2015 in einem Prozess des geordneten Rückbaus und ist nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Unter dem Dach der Aareal Bank soll der geordnete Rückbau konsequent weiter fortgesetzt werden.