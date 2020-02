Aareal Bank kürzt Dividende auf 2,00 Euro

Die Aareal Bank Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen ein Betriebsergebnis von 248 Mio. Euro (Vorjahr: 261 Mio. Euro) erreicht. Das Betriebsergebnis lag damit innerhalb des prognostizierten Zielkorridors, obwohl auf Gesamtjahresbasis Aufwendungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro für einen beschleunigten Abbau von Risikopositionen verarbeitet worden sind. Auch die übrigen operativen Kennzahlen entsprachen den Prognosen: Der trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds stabil gehaltene Zinsüberschuss lag ebenso in der jeweils avisierten Spanne wie die - infolge des beschleunigten De-Riskings höher als im Vorjahr ausgefallene - Risikovorsorge, der weiter spürbar verbesserte Provisionsüberschuss und der moderat gestiegene Verwaltungsaufwand.

Insgesamt erzielte die Aareal Bank Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Eigenkapitalrendite vor Steuern von 8,7 Prozent. Sie blieb damit trotz der Belastungen durch den Risikoabbau innerhalb des prognostizierten Korridors von 8,5 bis 10,0 Prozent. Im Vorjahr hatte die Kennzahl, begünstigt durch den positiven Einmaleffekt aus dem Erwerb der DHB, bei 11,6 Prozent gelegen. Nach Steuern hat die Aareal Bank Gruppe im abgelaufenen Jahr ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis in Höhe von 145 Mio. Euro erwirtschaftet (Vorjahr bereinigt: 153 Mio. Euro; Vorjahreswert inklusive DHB-Einmaleffekt: 208 Mio. Euro). Davon entfielen bei einem auf bereinigter Basis stabilen Betriebsergebnis 38 Mio. Euro auf das vierte Quartal 2019, 2 Mio. Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.



Im Gesamtjahr 2019 lag das Ergebnis je Aktie bei 2,42 Euro, nach bereinigt 2,55 Euro im Jahr zuvor. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 27. Mai 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie vorschlagen.



Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärte zum Abschneiden im Jahr 2019: „Wir sind angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen mit unserem Ergebnis sehr zufrieden. Die Aareal Bank Gruppe hat auch im abgelaufenen Jahr ihre robuste operative Basis weiter gestärkt und Wert für ihre Stakeholder geschaffen.“



Stabile Entwicklung 2020 erwartet

Im Einzelnen geht die Aareal Bank Gruppe von einem gegenüber 2019 stabilen, addierten Zins- und Provisionsüberschuss aus (2019: 762 Mio. Euro), mit einem steigenden Beitrag der Aareon. Die Risikovorsorge dürfte auf ein Risikokostenniveau von knapp unter 30 Basispunkten bezogen auf das Immobilienfinanzierungsportfolio sinken und damit unter den Wert von 2019 (2019: 90 Mio. Euro). Der Verwaltungsaufwand dürfte gegenüber 2019 leicht steigen (2019: 488 Mio. Euro). Dabei wird der Effekt aus der Geschäftsausweitung der Aareon voraussichtlich den Rückgang in der Bank überkompensieren.



Für das Betriebsergebnis im Konzern erwartet der Vorstand eine ähnliche Größenordnung wie im Vorjahr. In den Prognosen für Risikovorsorge und Betriebsergebnis sind Effekte aus der möglichen punktuellen Fortsetzung des beschleunigten De-Riskings nicht enthalten. Das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis soll selbst unter Berücksichtigung des möglichen weiteren beschleunigten De-Riskings stabil auf Vorjahreshöhe liegen.



Der gegenüber den Vorjahren neu gefasste Ausblick trägt den geschärften strategischen Stoßrichtungen Rechnung und soll hier ein höheres Maß an Transparenz liefern. Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen wird wie im Vorjahr ein Neugeschäftsvolumen von 7 bis 8 Mrd. Euro und ein Portfoliovolumen in der bekannten Spanne von 26 bis 28 Mrd. Euro prognostiziert. Im neu zu etablierenden Segment für das Bankgeschäft mit der Wohnungswirtschaft und angrenzenden Industrien wird ein Wachstum des Provisionsüberschusses von rund 15 Prozent angestrebt (2019: 23 Mio. Euro) und ein Einlagenvolumen von 10 bis 11 Mrd. Euro erwartet. Die künftig als eigenes Segment ausgewiesene Aareon soll ihren Umsatz knapp zweistellig auf 272 bis 276 Mio. Euro (2019: 252 Mio. Euro) und ihr Adjusted EBITDA ebenfalls auf 68 bis 71 Mio. Euro (2019: 64 Mio. Euro) steigern.