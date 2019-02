Die Aareal Bank will die Dividende kürzen. Wie der Immobilienfinanzierer heute mitteilte, will der Vorstand der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie vorschlagen. Laut des Vorstands reagiere man damit auf die „Marktsituation“. „Mit dem D

[…]