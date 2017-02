Aareal Bank kooperiert mit Mount Street

Die Wiesbadener Aareal Bank probt den Schulterschluss mit dem Londoner Kreditdienstleister Mount Street und hat einen Letter of Intent unterzeichnet, um 20 Prozent der Anteile des bevorzugt auf die Abwicklung von Gewerbeimmobilienkrediten spezialisierten Anbieters zu übernehmen. Beide Unternehmen kalkulieren nach eigenem Angaben mit einen in den nächsten Jahren europaweit steigenden Bedarf in diesem Sektor. Nach Informationen des Handelsblatts steckt hinter der Kooperation allerdings auch das Bemühen der Firmengründer, das 2013 gegründete pan-europäische Unternehmen Mount Street vom Risikokapitalfinanzierer Greenfield Partners zurückzukaufen.

Die Aareal Bank verspricht sich von der Partnerschaft wichtige Impulse bei der Weiterplatzierung von Krediten und überlegt die ausgefeilte, von den Briten größtenteils selbst entwickelte Software von Mount Street für die eigene Kreditverwaltung einzusetzen. Die Londoner wiederum möchten ihre Geschäftsbeziehungen zu Banken und Versicherungen ausbauen und ihre Position vor den Hintergrund des erwarteten, steigenden Nachfragepotentials festigen. Über die finanziellen Details des Deals wurde nichts verlautbart. Die Transaktion selbst habe nur marginale Auswirkungen auf die Finanzlage der Aareal Bank. „Mit der Beteiligung an Mount Street setzen wir unser Zukunftsprogramm Aareal 2020 konsequent um“, erläutert Hermann Merkens, Vorsitzender des Vorstands der Aareal Bank AG. „Wir bauen unser Geschäft entlang der Wertschöpfungskette in der gewerblichen Immobilienfinanzierung strategiekonform weiter aus. Zugleich sichern wir uns den Zugang zu innovativen Technologien und einem schnell wachsenden Markt.“



Mount Street war in Deutschland erst vor kurzem durch die Übernahme der EAA Portfolio Advisers (EPA) in Erscheinung getreten - jenes „Unternehmens“, das die letzten faulen Kredite der WestLB-„Bad Bank“ EAA los zu werden versuchte [Mount Street übernimmt 29 Mrd. schweres Kreditportfolio der ehemaligen WestLB]. Sowie die gesetzlichen Genehmigungen für die Übernahme vorliegen, verwalteten die Briten Immobilienkredite in Höhe von 55 Milliarden Euro.