Aareal Bank Gruppe schließt Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank ab

Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG (DHB) hat ihr Bankgeschäft in die Muttergesellschaft überführt und damit verbundene Kredit- und Wertpapierportfolios im Wege einer Abspaltung auf die Aareal Bank AG übertragen. Zugleich hat die DHB ihren Namen in DHB Verwaltungs-AG geändert. Die Integration in die Aareal Bank Gruppe konnte damit plangemäß bereits ein halbes Jahr nach der Übernahme der DHB abgeschlossen werden.

Die Aareal Bank Gruppe hatte im September 2018 den Erwerb der DHB angekündigt und diesen zum 31. Dezember 2018 vollzogen. Die Düsseldorfer Hypothekenbank befand sich bereits unter der Regie des vorherigen Eigentümers, des Bundesverbands deutscher Banken, in einem Prozess des geordneten Rückbaus. Sie ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung tätig.