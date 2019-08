Aareal Bank Gruppe auch im zweiten Quartal auf Kurs

Die Aareal Bank Gruppe hat im zweiten Quartal an ihren guten Jahresauftakt angeknüpft und ihre positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. In einem weiterhin anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld erreichte das Konzernbetriebsergebnis 61 Mio. Euro (Q2/2018: 62 Mio. Euro). Es lag damit weiterhin voll im Rahmen der Planungen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erzielte die Aareal Bank Gruppe damit ein Konzernbetriebsergebnis von 122 Mio. Euro (H1/2018: 129 Mio. Euro). Seine Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen angesichts der robusten Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate bestätigt: Die Aareal Bank Gruppe erwartet für 2019 weiterhin ein Konzernbetriebsergebnis in der Spanne von 240 bis 280 Mio. Euro.

.

Das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis des zweiten Quartals lag gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert bei 37 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten summierte es sich auf 72 Mio. Euro (H1/2018: 76 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug im zweiten Quartal 0,61 Euro und im ersten Halbjahr 1,20 Euro, nach 0,62 Euro bzw. 1,27 Euro im jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Auf der Ertragsseite setzten sich wesentliche Trends fort: Der Zinsüberschuss lag im zweiten Quartal mit 134 Mio. Euro trotz eines weiter verschärften Wettbewerbs auf wichtigen Märkten und des anhaltenden Niedrigzinsumfelds weiterhin auf einem stabilen Niveau (Q2/2018: 136 Mio. Euro; Q1/2019: 135 Mio. Euro). Das separat ausgewiesene Abgangsergebnis betrug im zweiten Quartal 11 Mio. Euro (Q2/2018: 5 Mio. Euro). Die Risikovorsorge belief sich auf 23 Mio. Euro (Q2/2018: 19 Mio. Euro) und lag damit im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite.



Beim Provisionsüberschuss ist die Dynamik dank der erfreulichen Entwicklung der IT-Tochter Aareon AG ungebrochen. Sie erzielte im zweiten Quartal ein zweistelliges Umsatzplus und war damit maßgeblicher Treiber für den deutlichen Anstieg des Provisionsüberschusses auf 57 Mio. Euro (Q2/2018: 51 Mio. Euro) Damit zeigt sich immer klarer, dass die Strategie der Aareal Bank Gruppe aufgeht, ihr zweites Segment Consulting/Dienstleistungen mit der Aareon als Eckpfeiler zum wichtigsten Wachstumstreiber weiterzuentwickeln. Die Aareon hat dafür, wie bereits angekündigt, ein umfassendes Wachstums- und Investitionsprogramm aufgelegt, mit dem insbesondere das bereits heute stark wachsende digitale Geschäft massiv ausgebaut und der Ergebnisbeitrag der Gesellschaft für die Gruppe mittelfristig verdoppelt werden soll.



Der Verwaltungsaufwand im Konzern belief sich im zweiten Quartal auf 112 Mio. Euro (Q2/2018: 109 Mio. Euro) und im gesamten ersten Halbjahr auf 256 Mio. Euro (H1/2018: 237 Mio. Euro). Hier spiegeln sich wie erwartet insbesondere Aufwendungen (H1/2019: 11 Mio. Euro) im Zusammenhang mit der Integration der zum 31. Dezember 2018 erworbenen ehemaligen Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB), die wie geplant bereits zur Jahresmitte 2019 abgeschlossen werden konnte, sowie das Geschäftswachstum der Aareon wider.



„Unsere Zahlen im bisherigen Jahresverlauf zeigen einmal mehr: Die Aareal Bank Gruppe ist für die Herausforderungen der Zukunft bestens aufgestellt. In der Strukturierten Immobilienfinanzierung können wir uns auch unter erschwerten Rahmenbedingungen gut behaupten, und im Segment Consulting/Dienstleistungen entfalten wir mit unserer Tochter Aareon Schritt für Schritt das große Potenzial, das wir dort sehen. So sind wir nicht nur planmäßig unterwegs, unsere anspruchsvollen Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen, sondern auch, mittel- bis langfristig die Erfolgsgeschichte der Aareal Bank Gruppe fortzuschreiben“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens.



Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen: Gutes Neugeschäftsvolumen und Margen, Portfoliovolumen im Plan

Das Neugeschäft im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen zog im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresauftakt merklich an. Es summierte sich von April bis Juni auf 2,4 Mrd. Euro (Q2/2018: 2,7 Mrd. Euro), nach 0,8 Mrd. Euro im ersten Quartal. Der Fokus lag weiterhin auf Nordamerika. Im gesamten ersten Halbjahr lag das Neugeschäftsvolumen bei 3,2 Mrd. Euro, nach 4,2 Mrd. Euro im Vorjahreshalbjahr. Das Portfoliovolumen, die zentrale Bezugsgröße für das Neugeschäftsvolumen, blieb mit 26,6 Mrd. Euro weiterhin innerhalb der avisierten Spanne von 26 bis 28 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2019. An ihrem Jahresziel für das Neugeschäftsvolumen von 7 bis 8 Mrd. Euro hält die Aareal Bank nach wie vor fest.



Die durchschnittliche Bruttomarge im Neugeschäft vor Währungseffekten lag auch im zweiten Quartal mit 205 Basispunkten (H1/2019: 225 Basispunkte) über der geplanten Gesamtjahresspanne von 180 bis 190 Basispunkten.



Segment Consulting/Dienstleistungen: Aareon steigert Umsatz und Ergebnis, Einlagen weiterhin auf hohem Niveau

Das Betriebsergebnis des Segments Consulting/Dienstleistungen belief sich im zweiten Quartal 2019 auf -8 Mio. Euro (Q2/2018: -8 Mio. Euro). Die Tochtergesellschaft Aareon AG steigerte im zweiten Quartal ihren Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis auf 9 Mio. Euro (Q2/2018: 8 Mio. Euro). Im gesamten ersten Halbjahr betrug es 17 Mio. Euro (H1/2018: 14 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Aareon stiegen um 11 Prozent auf 63 Mio. Euro (Q2/2018: 57 Mio. Euro). Besonders erfreulich entwickelten sich die digitalen Produkte, die ein Umsatzplus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erzielten.



Das Volumen der Einlagen der Wohnungswirtschaft lag im zweiten Quartal 2019 mit durchschnittlich 10,7 Mrd. Euro weiter auf einem hohen Niveau (Durchschnitt 2018: 10,4 Mrd. Euro). Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau wurde das Ergebnis aus dem Einlagengeschäft und damit das Segmentergebnis weiter belastet. Die Bedeutung dieses Geschäfts geht allerdings weit über die aus den Einlagen generierte, im aktuellen Marktumfeld unter Druck stehende Zinsmarge hinaus. Die Einlagen der Wohnungswirtschaft sind für die Aareal Bank eine strategisch bedeutende, zusätzliche Refinanzierungsquelle.



Komfortable Refinanzierungssituation und solide Kapitalausstattung

Die Aareal Bank war auch im zweiten Quartal 2019 sehr gut refinanziert und hielt den Bestand an langfristigen Refinanzierungsmitteln auf einem komfortablen Niveau. Am Kapitalmarkt nahm sie im zweiten Quartal rund 1,7 Mrd. Euro insbesondere durch die Platzierung von zwei Hypothekenpfandbriefen über 500 Mio. Euro bzw. 600 Mio. US-Dollar sowie eine Senior Preferred Benchmark-Anleihe über 500 Mio. Euro auf.



Die Aareal Bank ist weiterhin sehr solide kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (CET 1 Quote) lag per 30. Juni 2019 bei auch im internationalen Vergleich komfortablen 17,3 %. Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 26,9 %. Die unter Berücksichtigung des finalen Rahmenwerks des Baseler Ausschusses ermittelte und für die Kapitalsteuerung relevante harte Kernkapitalquote (geschätzte, sogenannte Basel IV Quote) lag bei 13,1 %.



Erläuterungen zur Konzernertragslage

Der Zinsüberschuss lag im zweiten Quartal 2019 bei 134 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres summierte er sich auf 269 Mio. Euro (H1/2018: 269 Mio. Euro).



Die Risikovorsorge belief sich im zweiten Quartal auf 23 Mio. Euro (Q2/2018: 19 Mio. Euro) und im gesamten ersten Halbjahr auf 28 Mio. Euro (H1/2018: 19 Mio. Euro).



Der Provisionsüberschuss konnte getrieben von der guten Entwicklung der Aareon auf 57 Mio. Euro (Q2/2018: 51 Mio. Euro) gesteigert werden. Für das erste Halbjahr ergab sich insgesamt ein Provisionsüberschuss von 110 Mio. Euro, eine deutliche Erhöhung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (H1/2018: 101 Mio. Euro)



Das Abgangsergebnis betrug im zweiten Quartal 11 Mio. Euro (Q2/2018: 5 Mio. Euro) und im gesamten ersten Halbjahr 27 Mio. Euro (H1/2018: 11 Mio. Euro). Es resultierte sowohl aus Anpassungen des Treasury-Portfolios als auch aus marktgetriebenen Effekten aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen.



Das Ergebnis aus finanziellen Vermögenwerten fvpl und aus Sicherungszusammenhängen lag aufgrund der Marktbewertung von Darlehen bei insgesamt -7 Mio. Euro (Q2/2018: -5 Mio. Euro). Für das erste Halbjahr betrug das Ergebnis insgesamt -1 Mio. Euro(H1/2018: -4 Mio. Euro).



Der Verwaltungsaufwand im Konzern belief sich im zweiten Quartal auf 112 Mio. Euro (Q2/2018: 109 Mio. Euro) und im gesamten ersten Halbjahr auf 256 Mio. Euro (H1/2018: 237 Mio. Euro).



Das Konzernbetriebsergebnis betrug im abgelaufenen Quartal 61 Mio. Euro (Q2/2018: 62 Mio. Euro). Nach Abzug von Steuern in Höhe von 20 Mio. Euro betrug das auf die Eigentümer der Aareal Bank AG entfallende Konzernergebnis 41 Mio. Euro (Q2/2018: 41 Mio. Euro). Unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe ergibt sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 37 Mio. Euro (Q2/2018: 37 Mio. Euro).



Insgesamt erzielte die Aareal Bank Gruppe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernbetriebsergebnis von 122 Mio. Euro (H1/2018: 129 Mio. Euro). Nach Abzug von Steuern in Höhe von 41 Mio. Euro und des den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Ergebnisses von 1 Mio. Euro sowie unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe (8 Mio. Euro) ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 72 Mio. Euro (H1/2018: 76 Mio. Euro).



Ausblick 2019 bestätigt

Ihre kommunizierten Prognosen für das Gesamtjahr 2019 bestätigt die Aareal Bank: Der Zinsüberschuss (ohne Abgangsergebnis) im Konzern wird in einer Spanne von 530 bis 560 Mio. Euro erwartet. Für das Abgangsergebnis wird ein Wert zwischen 20 und 40 Mio. Euro angenommen. Die Risikovorsorge dürfte in einer Bandbreite von 50 bis 80 Mio. Euro liegen. Beim Provisionsüberschuss, der durch den strategiekonformen Ausbau des Geschäfts im Segment Consulting/Dienstleistungen kontinuierlich an Bedeutung für den Konzern gewinnt, wird gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung auf 225 bis 245 Mio. Euro prognostiziert. Der Verwaltungsaufwand wird - inklusive der zusätzlichen Investitionen der Aareon in ein beschleunigtes Wachstum sowie der Kosten für die Integration der DHB - in einer Bandbreite von 470 bis 510 Mio. Euro erwartet.



Vor diesem Hintergrund erwartet die Aareal Bank für das laufende Jahr ein Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 240 bis 280 Mio. Euro; diese Größenordnung entspricht dem um den positiven Einmaleffekt aus der Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank bereinigten Vorjahresergebnis. Der RoE vor Steuern dürfte im laufenden Jahr bei 8,5 bis 10 Prozent, das Ergebnis je Aktie (EpS) bei rund 2,40 bis 2,80 Euro liegen.



Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen wird der Abbau nichtstrategischer Portfolios in 2019 fortgesetzt, allerdings soll das Kernkreditportfolio bei entsprechenden Marktbedingungen weiter wachsen. Insgesamt dürfte das Immobilienfinanzierungsportfolio der Aareal Bank Gruppe - vorbehaltlich Währungsschwankungen - in einer Größenordnung zwischen 26 und 28 Mrd. Euro liegen. Für das laufende Jahr wird ein Neugeschäftsvolumen in einer Bandbreite von 7 bis 8 Mrd. Euro angestrebt. Unter Berücksichtigung von strategischen Investitionen in ein beschleunigtes Wachstum erwartet die Aareal Bank für ihre IT-Tochter Aareon einen Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis von rund 35 Mio. Euro (vor strategischen Investitionen: rund 41 Mio. Euro).