Aareal auf Kurs

Die Aareal Bank Gruppe ist im zweiten Quartal auf Kurs und bestätigt ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018. Das Konzernbetriebsergebnis fiel zwar mit mit 62 Mio. Euro deutlich schlechter aus, als im Vorjahresquartal (109 Mio. Euro inklusive eines positiven Sondereffekts in Höhe von 50 Mio. Euro), lag aber im Rahmen der Erwartungen. „Wir sind mit unserem Abschneiden im zweiten Quartal insgesamt zufrieden. Unsere operative Performance ist weiterhin robust und unsere mit “Aareal 2020„ eingeleitete Transformation kommt gut voran. Wir sind damit auch nach der ersten Jahreshälfte auf Kurs, nicht nur unser Ergebnisziel für das laufende Jahr zu erreichen, sondern auch unsere mittel- bis langfristigen strategischen Ziele“, sagte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens.

.

Insgesamt erreichte der Immobilienfinanzierer in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ein Konzernbetriebsergebnis von 129 Mio. Euro (H1/2017: inklusive des genannten Sondereffekts 180 Mio. Euro). Das den Stammaktionären der Aareal Bank zugeordnete Konzernergebnis belief sich im zweiten Quartal 2018 auf 37 Mio. Euro (Q2/2017: 62 Mio. Euro) und im ersten Halbjahr auf 76 Mio. Euro (H1/2017: 100 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug im zweiten Quartal 0,62 Euro und im ersten Halbjahr 1,27 Euro, nach 1,05 Euro bzw. 1,68 Euro im jeweiligen Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Nach dem soliden Abschneiden im ersten Halbjahr bestätigt die Aareal Bank Gruppe ihre Prognosen für wesentliche Kennziffern im Gesamtjahr 2018: Für den Zinsüberschuss im Konzern wird weiterhin ein Wert von 570 bis 610 Mio. Euro erwartet, inklusive des nach IFRS 9 separat ausgewiesenen Abgangsergebnisses. Die Risikovorsorge dürfte in einer gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Bandbreite von 50 bis 80 Mio. Euro liegen. Beim Provisionsüberschuss wird eine weitere Steigerung auf 215 bis 235 Mio. Euro prognostiziert. Der Verwaltungsaufwand dürfte auf 470 bis 500 Mio. Euro sinken.



Vor diesem Hintergrund erwartet die Aareal Bank für das laufende Jahr unverändert ein Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 260 bis 300 Mio. Euro. Der RoE vor Steuern dürfte im laufenden Jahr bei 9,5 bis 11,0 Prozent, das Ergebnis je Aktie (EpS) bei 2,60 bis 3,00 Euro liegen. An ihrem mittelfristigen Ziel eines RoE vor Steuern von rund 12 Prozent hält die Aareal Bank unverändert fest.



Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen wird der Abbau nicht-strategischer Portfolios auch im weiteren Jahresverlauf fortgesetzt. Allerdings soll das Kernkreditportfolio der Aareal Bank wachsen. Insgesamt dürfte das Gesamtkreditportfolio - vorbehaltlich Währungsschwankungen - in einer Größenordnung zwischen 25 und 28 Mrd. Euro liegen. Für das laufende Jahr wird ein Neugeschäft in einer Bandbreite von 7 bis 8 Mrd. Euro angestrebt, wobei ein Schwerpunkt erneut im weiterhin margenstarken US-Markt liegen soll. Im Segment Consulting/Dienstleistungen erwartet die Aareal Bank für ihre IT-Tochter Aareon einen deutlich steigenden Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis von rund 37 bis 38 Mio. Euro. Aufgrund von Einmalbelastungen durch zwei Projekte wird es damit leicht unter den ursprünglich erwarteten rund 40 Mio. Euro liegen. Am mittelfristigen positiven Ergebnisausblick der Aareon hält die Aareal Bank Gruppe unverändert fest.