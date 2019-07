Die Aamundo Immobilien Gruppe hat 194 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 17.500 m² an ein deutsches Family Office verkauft. Die Immobilien befinden sich in attraktiven Wohnlagen an den drei Standorten Vilseck, Vohenstrauß und Pfreimd in der Oberpfalz. Die Leerstandsquote des Portfo

[…]