Aamundo kauft Konversionsgrundstück im Emmeringer Reginapark

Aamundo hat im Eigenkapitalkonsortium mit zwei namhaften deutschen Family Offices ein Konversionsgrundstück in Emmering erworben. Verkäufer des Objekts ist die Capital H Immobilien GmbH, ein familiengeführter Projektentwickler und Bauträger aus München. Die Family Offices werden u.a. von der Family Office Bank Marcard, Stein & Co betreut. BGA Invest war bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das rund 82.000 m² große Gelände liegt im Gewerbe- und Industriegebiet Reginapark und wird zurzeit von einem Automobillogistiker genutzt. Auf dem Areal befinden sich mehrere Gewerbeeinheiten: Die Büroflächen belaufen sich auf insgesamt knapp 1.900 m²; hinzu kommen zwei Hallen mit einer Gesamtfläche von etwa 5.700 m².



„Das Areal bietet uns weitreichende Möglichkeiten der Wertsteigerung, beispielsweise durch Mietanpassung oder Weiterentwicklung“, sagt Aamundo-Vorstand Stefan de Greiff. „Langfristig kann sich das Gelände zu einem Mischgebiet wandeln.“



Die Immobilie am Reginawerk 4 befindet sich in der Gemeinde Emmering im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck, 25 Kilometer westlich von München. Das Gelände liegt direkt an den S-Bahn Linien S4 und S20 und am Rande eines Naturschutzgebiets. Zwei Bushaltestationen befinden sich in unmittelbarer Nähe.