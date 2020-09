Aamundo kauft Knorr-Stammsitz in Heilbronn

Nachdem zu Beginn des Jahres die Weichen für die Zukunft des traditionsreichen Knorr-Werks in Heilbronn gestellt wurden und Unilever mit der Gewerkschaft NGG eine Standortsicherung für rund 10 Jahre unterzeichnete, hat der Konsumgüterkonzern jetzt das nicht mehr benötigte Verwaltungsgebäude versilbert und einen kleinen Teil der Büroflächen zurückgemietet. Käufer ist ein Joint Venture bestehend aus der Aamundo Commercial und eine norddeutsche Versicherungsgruppe.

Unilever hatte Knorr im Jahr 2000 inklusive aller Liegenschaften am ehemaligen Stammsitz übernommen. Darunter auch das innerstädtische Verwaltungsgebäude in der Knorrstraße 1. Von hier aus hat Knorr seinen Durchbruch erzielt und seine Marken weltweit etabliert. Die ehemalige Hauptverwaltung besteht aus zwei Bürogebäuden entlang der Sontheimer Straße und der Knorrstraße in der Südstadt von Heilbronn. Insgesamt umfasst der Komplex rund 17.000 m² Mietfläche. Unilever bleibt dem Standort erhalten und hat etwa 10 Prozent der Fläche langfristig zurückgemietet. Die restlichen 90 Prozent unterzieht Aamundo einer umfassenden Revitalisierung hin zu einem Multi-Mieter-Komplex. Danach stehen in der Heilbronner Südstadt attraktive Büroflächen ab 400 m² zur Verfügung.



Laut des neuen Eigentümers soll das traditionsreiche Landmark behutsam neu positioniert werden. „Aktives Asset Management ist unsere Kernkompetenz. Gerade in den Segmenten Büro, Handel und Light Industrial bieten sich aktuell zahlreiche Chancen. Gemeinsam mit unseren Co-Investoren werden wir das Wertsteigerungspotenzial dieser Immobilie sicherlich bereits in den anstehenden Jahren heben können", erläutert Bernhard Berg, Geschäftsführer der Aamundo Commercial GmbH.



Durch den erfolgreichen Deal mit Unilever weist Aamundo jetzt im Geschäftsbereich Commercial nach 12 Monaten Geschäftstätigkeit [wir berichteten] ein Volumen von Assets under Management im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Im Juni kaufte die Gruppe bereits ein 180.000 m² großes Areal im Gewerbepark Ettlingen West [wir berichteten].