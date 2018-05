Aamundo kauft 35.000 m² in der Oberpfalz

Die Aamundo Immobilien Gruppe hat für ein deutsches Family Office ein rund 35.000 m² großes Wohnportfolio an acht Standorten in der Oberpfalz erworben. Die Objekte befinden sich unter anderen in Amberg und Weiden. Verkäufer des Portfolios ist ein großes deutsches Wohnungsunternehmen. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf ca. 21 Millionen Euro.

Die insgesamt 19 Immobilien mit rund 470 Wohneinheiten, die in den Jahren zwischen 1960 und 1990 errichtet wurden, setzen sich aus 34.000 m² Wohn- und rund 1.000 m² Gewerbefläche zusammen. Alle Objekte befinden sich an ihren jeweiligen Standorten in guten Wohnlagen und verfügen über ein deutliches Wertsteigerungspotenzial.