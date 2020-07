Aamundo eröffnet neue Niederlassung in Hamburg

Die Frankfurter Aamundo Immobilien Gruppe eröffnet nach Frankfurt und München einen weiteren Standort in Hamburg. Niederlassungsleiter des Hamburger Büros in der Willy-Brandt-Straße ist Maik Rissel, der in seiner Doppelfunktion sowohl Mitglied des Führungsgremiums der gesamten Gruppe als auch Geschäftsführer der Aamundo Fund Management ist [wir berichteten].

„Die Metropolregionen Hamburg und Berlin zählen zu den wichtigsten Investitionsstandorten in Europa, in denen wir uns tief verwurzeln. Das antizyklische Zeitfenster für unsere regionale Präsenz könnte nicht besser gewählt sein, da wir nun unsere Stärken in der Akquisition von Immobilien- und Finanzierungsopportunitäten nutzen können“, kommentiert Maik Rissel, seit Juni 2020 in neuer Verantwortung für den norddeutschen Raum und Berlin.



„Auf Basis unserer Hauptniederlassung in Frankfurt am Main erschließen wir uns mit den Standorten in Hamburg und München die Nord-Süd-Achse und können somit in allen relevanten deutschen Märkten nah an unseren Immobilieninvestments und Investoren sein. Wir freuen uns sehr, dass wir in einer schwierigen Marktphase der deutschen Immobilienmärkte nicht nur unser Portfolio erweitern, sondern auch an unserer Wachstumsstrategie festhalten und diese noch forcieren können. Neben unseren Investments im Wohnbereich und unserer Tätigkeit als Mezzanine-Kapitalgeber bauen wir derzeit unser Gewerbesegment im Bereich Büro sowie Logistik/Light Industrial stark aus, was eine bundesweite Präsenz unabdingbar macht“, ergänzt Professor Dr. Nico B. Rottke, Sprecher des Vorstandes der Aamundo Immobilien Gruppe.



Matthias Hartung, seit April 2018 Head of Development der Aamundo Investment Management [wir berichteten], leitet das Münchener Büro in der Schloßstraße im südlich von München gelegenen Grünwald seit 2019.