aam2cred Debt Investments zieht in die Große Bäckerstraße

Die aam2cred Debt Investments GmbH expandiert und hat für ihren zweiten Standort in Hamburg eine Bürofläche von ca. 110 m² Bürofläche in der Großen Bäckerstraße in der Hamburger Innenstadt angemietet. Das Unternehmen war in 2020 nach Frankfurt und München mit einem dritten Standort in die Hansestadt expandiert [wir berichteten]. Der Einzug soll noch im Verlauf des vierten Quartals erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann war vermittelnd tätig.

